Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica a publicat un raport zdrobitor pentru Guvern, care arata ca nivelul salariilor in Romania este in cadere libera. Mai mult, INS arata ca scaderile au fost cauzate și de falimentarea a numeroase firme, care a contribuit la creșterea numarului de șomeri. Premierul Florin…

- Cristina Stocheci, senator de Argeș al PSD: ”Nu, domnule prim-ministru, Cițu! Romanii nu sunt fericiți. Creșterea preturilor la alimente de baza, medicamente și utilitați este de peste 10%, in timp ce salariile și pensiile au inghețat. Aceasta inseamna MINUS 10% scadere a puterii de cumparare pentru…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru constructii rezidentiale a crescut cu 36,2%, in primele patru luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2021,…

- Energia electrica, uleiul, benzina și țigarile sunt produsele care s-au scumpit cel mai puternic fața de aprilie 2020 arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. La energia electrica platim cu 16 lei în plus la fiecare suta de lei facturata, uleiul s-a scumpit cu peste 10%,…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele trei luni ale anului a fost de 5,327 miliarde euro, mai mare cu 863,1 milioane euro decat cel inregistrat in perioada similara din 2020, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Chiar daca exporturile au crescut, in primele trei…

- In Romania, in anul 2019, un procent de 28,1% din numarul total de salariati și-au desfașurat activitatea in intreprinderi ce fac parte din grupuri multinaṭionale controlate din strainatate, anunța Institutul Național de Statistica. In intreprinderile controlate din top 10 ṭari, in anul 2019,…

- In primestrul trimestru din 2021, s-au eliberat 10.209 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 18,1% fata de trimestrul corespunzator al anului precedent, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica(INS), care mai arata ca in martie 2021 s-au…