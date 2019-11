Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc, in medie, cu aproape 4% mai mult pentru mancare fata de anul trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In topul scumpirilor se afla citricele, al caror...

- Citricele si alte fructe meridionale, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie a acestui an, fata de luna precedenta, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor Institutului National…

- Citricele, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in septembrie, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit, potrivit datelor INS. Pretul...

- Citricele si alte fructe meridionale, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie a acestui an, fata de luna precedenta, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie, branza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouale cu 0,79%, in timp ce pretul cartofilor a scazut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftina cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%. De…

- Citricele si alte fructe meridionale s-au scumpit in august cu 2,39% fata de luna anterioara, tutunul si tigarile cu 1,39%, iar pretul serviciilor de transport aerian a urcat cu 11,49%, conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Raportat la luna decembrie 2018, cel mai…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 3,9% in august, dupa 4,1% in iulie, pe fondul scumpirii alimentelor cu 5%, fata de 5,1% in iulie, a serviciilor cu 4,2% si a marfurilor nealimentare cu 2,9%, potrivit datelor transmise de Institutul National de Statistica (INS), conform Mediafax.Citește…

- Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Inflatia lunara a ajuns in august la 0,06%, dupa ce alimentele s-au ieftinit cu 0,3%, in timp ce serviciile si marfurile nealimentare au crescut cu 0,2%. De la inceputul anului, cele mai mari cresteri…