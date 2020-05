Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost sambata intr-o vizita la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe unde a fost informat de o problema legata de circuitele din spital. El spune ca unii pacienti nu respecta aceste circuite si ca este nevoie de o discutie la nivelul…

- 18 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui au fost depistate cu COVID-19, in cadrul unitatii fiind in desfasurare o ancheta epidemiologica. Doua infirmiere din cadrul sectiei Pneumologie au fost confirmate cu noul coronavirus, iar in urma deciziei privind testarea personalului…

- Suspect de coronavirus, Gabriel Rusu, 49 de ani, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Arad luni, 13 aprilie, la ora 11.00, și a fost internat la secția de Boli Infecțioase marți dimineața, la 1.00, dupa 14 ore. Pacientul prezenta de mai bine de o saptamana febra moderata,…

- Timișoara: Noi masuri de decontaminare in unitațile medicale Foto: Arhiva/ MApN La Timișoara au fost luate noi masuri de decontaminare a spațiilor și personalului din unitațile sanitare. Corespondenta Radio România Actualitati, Alina Bujanca, transmite ca un tunel special…

- Divizia de arhivare, logistica și depozitare pentru managementul documentelor a unei companii din vestul țarii a eliberat spațiul ocupat de peste 1.500.000 de file/documente de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara. Documentele au fost manipulate, transportate și depozitate…

- Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a fost redeschisa. ”Departamentul de Urgența din Suceava-redeschis pe viața dupa decontaminare in timpul crizei coronavirusului”, a anunțat prof. dr. Carmen Diana Cimpoeșu, medic șef la Spitalul „Sf. Spiridon”…

- Angajatii de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean din Sibiu fac triajul pacientilor in containere modulare incalzite, cumparate din sponsorizari oferite de o companie multinationala cu fabrica in oras, dupa ce au constatat ca este prea frig in cortul amplasat de cei de…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența ,,Pius Brinzeu” Timișoara a luat decizia de a interzice vizitele pe toate secțiile unitații sanitare incepand de astazi, 26 februarie 2020, ora 12:00, in contextul crizei provocate de coronavirus. De menționat este faptul ca spitalizarile de zi și consultațiile…