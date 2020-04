Infirmiera de la Spiridon recidiveaza! Acum, beata fiinda provocat doua accidente in Iasi

O infirmiera de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, in varsta de 47 de ani, a provocat doua accidente, joi seara, la iesirea din tura, dupa ce a lovit trei masini. Femeia avea o alcoolemie de 1,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ea nu e la prima isprava de acest fel. Femeia de 47 de ani a plecat joi de la serviciu si inainte de a se urca in masina a consumat alcool. Pe drum spre casa a lovit masina unei colege, care parcase in spatele Universitatii de Medicina si Farmacie si a fugit de la locul accidentului. Dupa cativa kilometri a mai lovit alte doua masini parcate pe o strada din Iasi.…