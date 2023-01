Stiri pe aceeasi tema

- CAM SCUMPE… Proiectul privind aprobarea Programului și Devizului Estimativ ale activitaților cultural-artistice si sportive din lunile ianuarie și februarie 2023 va fi dezbatut pe 21 decembrie, anul acesta. Proiectul de hotarare a fost inițiat ca urmare a raportului Direcției de Cultura condus de…

- In minivacanța, Guvernul introduce o noua taxa prin OUG, taxa pe soare. Este vorba despre o taxa care ar putea fi introdusa prin OUG de catre actualul Guvern, o ordonanța care ar fi fost data cu o zi inainte data de 1 decembrie. Aceasta taxa pe soare face referire la prosumatori Acesta taxa pe soare…

- Impactul crizei energetice se simte aproape la fiecare pas in Romania, precum și in alte țari. Pe langa inflația care scade enorm de mult puterea de cumarare, noile restricții adoptate de diverși jucatori din domeniul HoReCa vor afecta cetațenii. Iata ce schimbari vor sa faca lanțurile de magazine in…

- Marile banci ungare și-au majorat semnificativ ratele la creditele ipotecare si, implicit, toate marile instituții financiare au majorat ratele ipotecare, in ultima luna. Dobanda Anuala Efectiva (DAE) sub 9% a disparut, și tot mai multe banci ungare incep sa propuna oferte care pornesc de la 10%,…

- Vineri, 04 noiembrie a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau, in urma unui denunț, au efectuat verificari la un fond forestier, unde exista suspiciundea savarșirii unor fapte de taieri ilegale de arbori. La fața locului, polițiștii au identificat opr cioate, de esența fag, verzi si nemarcate și in urma investigațiilor…

- FOTO| Modernizarea rețelei de transport public de calatori din Cugir, in plina desfașurare: Stadiul lucrarilor Modernizarea rețelei de transport public de calatori din Cugir, in plina desfașurare: Stadiul lucrarilor Lucrarile de modernizare a rețelei de transport public de calatori se afla in plina…

- Madalina Craiu, actrița care joaca in serialul „Clanul” și a aparut in producțiile „Umbre” și „RUXX”, i-a cucerit pe turci și anul viitor va aparea intr-un serial turcesc. Aceasta a postat imagini de pe platoul de filmare.In varsta de 31 de ani, Madalina a filmat zielel trecute in Istanbul, pentru un…

- Momente de panica in plina strada, pe timpul zilei, in Focșani. Au intervenit jandarmii vranceni. Totul, dupa ce un barbat de 56 de ani ar fi amenințat cu un satar trecatorii de pe o strada din orașul Focșani. Episodul s-a derulat duminica, alerta fiind data la numarul unic de urgența, 112. „Duminica…