Infecția COVID-19: De ce nu este recunoscută drept boală profesională PodcasturiCOVID-19: De ce nu este recunoscuta drept boala profesionala In fiecare zi aflam despre noi cazuri de infectare cu COVID-19 printre angajații din domeniul sanatații. Statisticile ne arata ca asistenții medicali sunt cei mai expuși riscului de a se imbolnavi. Ca urmare, Federația Sindicala "Sanatate" a solicitat recunoașterea infecției drept boala profesionala. Oficialii din sanatate susțin insa ca este prematur de a analiza aceasta problema deoarece nu exista studii științifice cu privire la consecințele de durata ale acestei boli asupra starii de sanatate. © Sputnik… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

