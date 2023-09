Inexplicabilul caz al familiei care și-a petrecut întreaga viață mergând în patru labe - VIDEO Intr-un caz uimitor care i-a intrigat pe oamenii de știința, unii membri ai unei familii din Turcia și-au petrecut intreaga viața mergand in patru labe, un comportament care sfideaza ințelegerea noastra privind evoluția umana, scrie jpost.com.Cine sunt aceste persoane? Cunoscuta sub numele de familia Olas, povestea lor a fost adusa pentru prima data in atenția lumii printr-un articol științific și un documentar ulterior intitulat "Familia care merge in patru labe", difuzat de BBC in 2006. Familia este formata din 18 copii, dintre care șase s-au nascut cu o trasatura nemaiintalnita pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

