- Simone Biles, americanca in varsta de 26 de ani, a electrizat publicul din Chicago cu o prezentare uluitoare cu care a caștigat US Classic. Cea mai titrata gimnasta a Americii este la primul ei eveniment de la Jocurile Olimpice de la Tokyo incoace, sportiva revenind dupa doi ani de pauza, informeaza…

- Energia nucleara cunoaste un nou elan in provincia Ontario din Canada, cu planuri vizind extinderea unei centrale nucleare existente, care va deveni cea mai mare din lume, si o promisiune de a adauga trei reactoare modulare mici la o locatie unde un altul este in faza de constructie. Provincia Ontario…

- Pentru un adolescent, anii de liceu reprezinta poate una dintre cele mai frumoase perioade. In cazul Biancai Neagu, șefa promoției 2023 de la Liceul de Arta „Gh. Tattarescu‟ Focșani, profil Filologie – Engleza Intensiv, liceul va ramane mereu o poveste pe care și-o va aminti cu drag. Media generala…

- Serile culturale revin la Campia Turzii odata cu o noua ediție a cenaclului „Sa dam viața anilor” organizat de Parohia Ortodoxa Invierea Domnului. „Joi, 29 iunie, ora 19.00, va invitam la o noua ediție a cenaclului „Sa dam viața anilor” sa ne bucuram impreuna de muzica și poezie.”, transmite preotul…

- Pana sa ajunga la statutul de important arheolog al tarii, ea a absolvit Liceul "Ion Creanga" din Bucuresti si apoi s a inscris la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii Bucuresti In total, Zaharia Covacef a adunat 45 de ani de activitate arheologica In anii de dinaintea pensionarii, Zaharia…

- Formația HC TEC a caștigat campionatul național la juniori 3, dar in finala cu Liceul teoretic ”Liviu Rebreanu” din Turda antrenorul danez al ardelenilor a scos echipa de pe teren ca gest de fronda fața de maniera de arbitraj. La TEC evolueaza fiul lui Viorel Mazilu, secretarul general al FRH, și baiatul…

- Keanu Reeves impreuna cu trupa lui s-au reunit dupa 20 de ani de pauza, iar aceștia au cantat noi melodii și au scos al treilea album de la primul concert din 2002. Fanii s-au bucurat sa ii vada in aceasta formula și sa le asculte piesele. Iata imagini de la concert!

- In condițiile in care cea de-a doua clasata, Moldova Dragușeni, a cedat in fața Forestei II, pe terenul de la Liceul cu Program Sportiv, Viitorul Liteni s-a distanțat la 14 puncte in ierarhia Ligii a IV-a sucevene in urma victoriei inregistrate la Dolhasca. Formația pregatita de catre Demis Maranda…