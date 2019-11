Stiri pe aceeasi tema

- Cu numeroase case si culturi agricole distruse, dezastrele naturale au provocat pierderi economice directe de 306,32 miliarde de yuani (circa 43,31 miliarde de dolari americani) in perioada ianuarie-septembrie 2019, a declarat ministerul. Tara a fost lovita in principal de inundatii, taifunuri…

- Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetului general consolidat dupa primele opt luni. Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat in perioada 1.01 –31.08.2019 cu un deficit de 21,9 miliarde de lei, respectiv 2,1% din PIB.1. Veniturile bugetului general…

- ​Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat pe primele opt luni ale anului 2019 cu un deficit de 21,9 miliarde de lei, mai mare cu 7,3 miliarde lei comparativ cu perioada similara din 2018. Ca procent din PIB, deficitul a fost de 2,13% din PIB, cu 0,59 puncte procentuale peste ianuarie…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a primit o propunere din partea Moscovei privind un moratoriu referitor la instalarea de anumite tipuri de sisteme balistice in Europa, insa NATO considera ca oferta nu este credibila, a declarat purtatoarea de cuvant a organizației,…

- Aceasta predictie a fost formulata in contextul in care reprezentantii guvernelor din intreaga lume urmeaza sa se intalneasca la New York in cadrul U.N. Climate Action Summit, fiind asteptati sa-si reconfirme sustinerea pentru Acordul de la Paris (2015) si sa discute planuri concrete de actiune pentru…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- Deficit de 18 miliarde de lei la buget pe primul semestru al anului Foto: Arhiva. Bugetul general consolidat care include atât bugetul de stat, cât și bugetele de pensii și de șomaj a încheiat primele șapte luni cu un deficit de 18 miliarde de lei, aproape patru miliarde de…

- Romania ar putea beneficia de expertiza germana in domeniul digitalizarii administrației publice, in proiecte “smart city” sau in domeniul educației vocaționale și duale, au agreat luni, in cadrul unei intrevederi, secretarul de stat Paula Pirvanescu și Ullrich Sierau, primarul general din Dortmund,…