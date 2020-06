Stiri pe aceeasi tema

- Industria jocurilor de noroc are 45.000 de angajați și asigura venituri la bugetul de stat in valoare de peste jumatate de miliard de euroIn contextul dezbaterii publice din ultimele zile din care a reieșit o ințelegere distorsionata a obiectivelor masurilor luate de catre Guvernul Romaniei…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Romania e pusa pe butuci. In mod direct, de catre Ludovic Orban. Daca acesta citește editorialul de fața, și in cazul in care nu este de rea credința, va ințelege perfect semnificația titlului. Cum a ajuns Romania, numai in primele 6 luni ale acestui an, la sabotarea industriei…

- Coronavirusul schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele,…

- Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele. Industria jocurilor de noroc platește 45.000 de salarii lunare și in jur de…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBEȘ, SPRIJIN TOTAL PENTRU SPITAL: PESTE 1,45 MILIOANE LEI, SUME ALOCATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI SEBEȘ PENTRU SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, IN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2020 Dupa ce in primul trimestru al anului au fost alocați 953.900 lei din bugetul Municipiului Sebeș, destinați…

- Industria carnii se confrunta cu un mare dezechilibru intre venituri si cheltuieli, pe fondul crizei generate de Covid-19. Costurile cu angajatii au crescut cu 30%, in contextul in care productivitatea lor s-a diminuat cu un procent similar, scrie Agerpres.

- Bugetul alocat pentru plata stimulentului medical personalului implicat in lupta cu Covid-19 este de 120 de milioane de euro si va acoperi 75.000 de beneficiari, a declarat la Digi24 ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Daca va fi nevoie vom lua masuri de suplimentare a acestor fonduri, a adaugat…

