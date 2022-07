Industria IT, energia verde și FMCG au cel mai mare potențial să atragă investiții spaniole în România Apetitul investitorilor spanioli in Romania se indreapta catre piața imobiliara, domeniul construcțiilor, dar și catre IT&C. De asemenea, energia verde și retailul sunt in topul sectoarelor din țara noastra care atrag investiții din Spania, conform informațiilor Asociației ASEMER – o asociație a investitorilor spanioli din Romania. In plus, companiile spaniole au identificat in industria locala de FMCG și retail un potențial foarte mare de dezvoltare, ținand cont ca in supermarketurile din Romania se comercializeaza puține produse de proveniența spaniola. Totodata, și industria agroalimentara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

