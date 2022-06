Industria IT contribuie la elaborarea documentului european care va reglementa piețele de date în următorul deceniu Reprezentanti ai industriei de IT din Romania contribuie la elaborarea Data Act, documentul care va reglementa pietele de date in urmatorul deceniu, prin implicare directa in procesul de consultare publica derulat de Comisia Europeana in perioada 14 martie – 24 mai 2022. „In era tranzitiei digitale accelerate, cu implicatii tot mai complexe si mai profunde asupra modului in care traim si in care muncim, devine evidenta necesitatea reglementarii proceselor tehnologice digitale, a noilor tipuri de tranzactii si de modele de business, astfel incat, la nivelul Uniunii Europene, sa fie protejate principiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

