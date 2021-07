Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

- Veniturile generate de companiile care activeaza in industria IT din Romania au depasit 33,1 miliarde de lei, in 2020, in crestere cu peste 2,5% fata de datele din anul precedent, arata o analiza de specialitate, publicata miercuri. Conform platformei Termene.ro, la nivelul anului 2018 valoarea insumata…

- Grupul american Nike Inc a raportat vanzari trimestriale record, depasind pragul de 12 miliarde de dolari pentru prima data in istoria sa de 50 de ani, datorita majorarii cererii in America de Nord, transmit Wall Street Journal si Reuters, arata Agerpres. Cel mai mare producator mondial de…

- ”Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei. Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000,…

- Raiffeisen Bank a anuntat, vineri seara, ca a vandut cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative in lei a unui emitent din Romania, fiind a doua emisiune de obligatiuni verzi a bancii si prima serie de obligatiuni senior nepreferientale. Emisiunea de obligatiuni a fost adresata…

- Captura-record la Priștina, in Kosovo, unde polițiștii au confiscat 2,2 tone de cocaina, cu valoare de circa 6 miliarde de euro. Drogurile, descoperite intr-un camion, erau destinate mai multor state din Europa, noteaza publicația Blick , care citeaza un portal elvețian de limba albaneza. Lovitura aplicata…

- Potrivit unui studiu condus de PricewaterhouseCoopers (PwC) pentru International Coaching Federation (ICF) coaching-ul este a 2-a cea mai rapida industrie in creștere din lume. Coaching-ul este una dintre profesiile cu cea mai rapida creștere pentru simplul motiv ca este eficient. Coaching-ul are rezultate…