Industria destinată animalelor de companie arată rezistență la recesiune Pentru investitori, industria destinata animalelor de companie ar putea fi un sector care merita urmarit in aceste vremuri tulburi. Piața produselor și serviciilor legate de animalele de companie a crescut constant cu o rata de peste 6% pe an. La nivel global, aceasta a crescut de la 216 miliarde de dolari in 2020 la 232 miliarde de dolari in 2021. Daca aceasta rata de creștere anuala ramane constanta, va impinge piața la 350 de miliarde de dolari pana in 2027. Comentariul analistului eToro, Bogdan Maioreanu Industria produselor pentru animale de companie a crescut cu aproape 70% in ultimul deceniu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

