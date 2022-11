Grupul a achizitional mall-ul in 2019. ”Indotek Group, unul dintre cele mai importante grupuri de investitii din Ungaria, cu un portofoliu imobiliar cuprinzator, continua programul de dezvoltare a portofoliului sau international de retail prin extinderea si renovarea mall-ului Promenada din Targu Mures, cu o suprafata de aproape 50.000 de metri patrati. Proiectul va fi implementat in doua etape. Investitia, in valoare de aproape 15 milioane de euro, face parte din strategia de dezvoltare a grupului Indotek in regiune”, anunta compania. In prima faza a lucrarilor de modernizare, compania renoveaza…