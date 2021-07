Muntele Sinabung din provincia indoneziana Sumatra de Nord a erupt miercuri, trimitand in atmosfera o coloana densa de cenusa pana la o altitudine de 4.500 de metri, a anuntat nationala de geologie, informeaza DPA. Foto: (c) Sarianto Sembiring/Xinhua Eruptia a durat peste 12 minute insa, potrivit agentiei, nu au fost raportate victime. Agentia a recomandat populatiei sa evite deplasarile in zona periculoasa, pe o raza de 3 pana la 5 kilometri in jurul craterului. Foto: (c) Sarianto Sembiring/Xinhua Muntele Sinabung a erupt de mai multe ori in ultimii ani. In 2016, o eruptie a provocat moartea…