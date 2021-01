Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au localizat cutiile negre ale avionului companiei Sriwijaya Air care s-a prabusit sambata in Marea Java cu 62 de persoane la bord la cateva minute dupa ce decolase de la Jakarta, capitala Indoneziei.

- Seful Comitetului de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian, Surjanto Tjahjono, a anuntat ca au fost identificate coordonatele celor doua cutii negre ale avionului ce efectua zborul SJ-182.Cutiile negre contin datele tehnice privind zborul efectuat si inregistrarea audio din cabina pilotilor.Avionul,…

- Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea veni de la aparatul de inregistrare al avionului Sriwijaya Air care s-a prabușit sambata la scurt timp dupa decolarea din Jakarta, iar din mare au fost recuperate parți de trupuri umane și bucați din aeronava, transmite Reuters. Scafandrii au descoperit…

- Scafandrii au descoperit resturile aeronavei la o adancime de 23 de metri in Marea Java, inclusiv bucati de fuselaj cu numerele de inregistrare ale avionului. Am primit informatii de la echipa de scafandri ca vizibilitatea din apa este buna, permitand descoperirea unor parti din avion. Suntem sigur…

- Avionul companiei Sriwijaya Air dat disparut sambata in Indonezia, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, era in stare buna, a declarat directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, potrivit Reuters.Irwin Jauwena a precizat ca decolarea avionului fusese amanata cu 30 de minute…

- Marina din Indonezia a anunțat ca mai multe resturi și ramașițe umane au fost gasite in Marea Java din Indonezia, dupa ce autoritațile au identificat zona in care a disparut avionul Boeing 737 al companiei Sriwijaya Air, relateaza The Guardian. Anterior, autoritațile au localizat semnalele care aparțin…

- Avionul companiei Sriwijaya Air dat disparut sambata in Indonezia, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, era in stare buna, a declarat directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, potrivit Reuters.Irwin Jauwena a precizat ca decolarea avionului fusese amanata cu 30 de minute…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat, sambata, ca au pierdut contactul cu un avion de pasageri de tip Boeing care efectua o cursa interna. Condamnații din lotul DRAGNEA incep sa iasa din inchisoare Avionul de pasageri de tip Boeing 737-500 a disparut la scurt timp dupa decolarea din…