Indonezia: Parlamentul indonezian adoptă o lege antiteroristă mai dură, după atacurile din ultima perioadă Parlamentul indonezian a adoptat vineri o lege antiterorista mai dura, la aproape doua saptamani dupa atacuri sinucigase comise de doua familii in orasul Surabaya, din provincia Java de est, informeaza dpa. Noua lege antiterorista permite pronuntarea unor sentinte mai lungi pentru infractiuni de terorism si deschide calea pentru autoritati de a urmari in justitie cetatenii care au luptat alaturi de grupuri extremiste in strainatate. Ea contine de asemenea dispozitii ce permit implicarea armatei indoneziene in lupta impotriva terorismului. Doua familii, inclusiv copii mici, au comis atentate sinucigase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Cei sapte copii ai celor trei familii care au murit in seria de atentate sinucigase cu bomba comise in ultimele zile in Indonezia au fost indoctrinati cu invataturi radicale de unul dintre tati, care era liderul regional al unei grupari extremiste cu legaturi cu organizatia jihadista Statul Islamic…

- Atentatele sinucigase din trei biserici din Surabaya, soldate cu 13 morti, duminica, au fost comise de o familie de sase persoane, inclusiv copiii, a declarat seful politiei indoneziene, Tito Karnavian, citat de DPA. Familia atentatorilor - inclusiv doua fete in varsta de 12 si 9 ani - revenise recent…

- Tatal familiei a provocat explozia unei masini capcana, doi fii in varsta de 18 si 16 ani au folosit motocicleta in atac si mama a fost cu alti doi copii de 12 si 9 ani. Primul atac a fost comis in Biserica Santa Maria, in urma caruia patru persoane au murit, inclusiv atacatorul. "Sotul…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat, duminica, atacurile cu bomba comise in trei biserici din orasul indonezian Surabaya, soldate cu cel putin 11 morti si 40 de raniti, informeaza BBC News Online.

