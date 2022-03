Stiri pe aceeasi tema

- Penultima ședința a acestei saptamani a fost marcata de aprecierea cursului euro, efect al revenirii aversiunii fața de risc, in timp ce indicii ROBOR și-au intrerupt creșterea rapida din ultimele zile. Dobanzile interbancare și-au limitat joi creșterile, odata cu echilibrarea lichiditații din piața.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, pe cale sa doboare maximul istoric! Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,61% pe an, de la 3,56% miercuri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei. Un nivel mai mare al indicelui ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calcularea costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,61% pe an, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Miercuri, nivelul indicelui era de 3,56%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,56% pe an, de la 3,54% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), și a atin

- La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat la 3,33%, de la 3,28%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 3,45% pe an, de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate pana in mai 2019, a crescut luni la 3,19% pe an, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Prețul petrolului a atins vineri maximul ultimilor șapte ani, in condițiile in care tensiunile geopolitice continua sa ridice ingrijorarile legate de aprovizionare, relateaza Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,91 dolari, sau 2,1%, la 91,25 dolari pe baril pana…

- Prețurile mondiale ale alimentelor au scazut in decembrie, dupa patru creșteri lunare consecutive, dar au urcat cu 28% in 2021, atingand cel mai ridicat nivel mediu din 2011 incoace, a anunțat joi agenția ONU pentru alimentație, citata de Reuters. Indicele prețurilor la alimente al Organizației…