- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a sosit luni la New Delhi, prima etapa a turneului sau diplomatic in patru tari din Asia, pentru convorbiri centrate, potrivit lui, asupra "amenintarilor" din partea Chinei, informeaza AFP. Pompeo si ministrul american al apararii, Mark Esper,…

- Seful Pentagonului Mark Esper a anuntat marti ca il va insoti in India saptamana viitoare pe secretarul de stat Mike Pompeo pentru a consolida alianta Washingtonului cu New Delhi in fata ambitiilor Chinei in zona indo-pacifica, informeaza AFP. "India va fi cel mai important partener pentru…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G, potrivit Mediafax.Statele Unite…

- Politia din New Delhi a anuntat sambata arestarea ziaristului independent Rajeev Sharma pentru transmiterea de 'informatii sensibile' catre agenti chinezi, informeaza Reuters.Un comunicat al politiei din capitala Indiei precizeaza ca Sharma, in varsta de 61 de ani, a fost arestat zilele trecute,…

- SUA au responsabilitatea de a conduce in zona Pacificului si "nu vor ceda niciun centimetru" altor tari care cred ca au un sistem politic mai bun, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, intr-un atac voalat la adresa Chinei. Icursul unei vizite in Hawaii, miercuri, Esper a afirmat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a scris personal omologului sau sirian, Bashar Al-Assad, caruia Washingtonul ii contesta legitimitatea, in legatura cu situatia jurnalistului american Austin Tice, rapit in Siria in urma cu opt ani, a anuntat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul de externe sloven Anze Logar au semnat joi, in orasul sloven Bled, o declaratie ''despre securitatea retelei 5G'' pentru protejarea spatiului cibernetic local, in special contra influentei Chinei, fara insa ca aceasta sa fie mentionata explicit,…