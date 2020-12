India investighează o boală misterioasă: 140 de persoane au fost spitalizate Oficialii din India investigheaza cauzele unei boli misterioase care a dus la spitalizarea a 140 de persoane în acest weekend, relateaza BBC News.



Pacienții din Eluru, situat în statul Andhra Pradesh (coasta de sud-est a Indiei), au prezentat o gama larga de simptome de la greața la crize și pierderea conștienței, spun doctorii.



Toți pacienții au fost testați negativ pentru coronavirus, potrivit presei locale.



Toți pacienții au fost testați negativ pentru coronavirus, potrivit presei locale.

Boala ale carei cauze sunt incerte se suprapune peste pandemia de coronavirus. Un purtator de cuvânt la spitalului guvernamental din Eluru a declarat

