India: Cel puţin 132 de morţi după prăbuşirea unui pod Cel putin 132 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un pod pietonal din epoca coloniala s-a prabusit duminica seara in statul Gujarat din vestul Indiei, informeaza AFP. Conform informatiilor furnizate de politia locala, 500 de persoane, inclusiv femei si copii, participau la o sarbatoare religioasa pe si in jurul podului in momentul in care cablurile care il sustineau au cedat la scurt timp dupa lasarea intunericului. ‘Pana acum am recuperat 132 de cadavre. Este probabil ca bilantul sa continue sa creasca pe masura ce operatiunile de cautare continua’, a declarat P. Dekavadiya, seful politiei… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 60 de persoane au murit dupa ce un pod - care tocmai fusese reabilitat - s-a prabușit duminica in statul Gujarat din vestul Indiei. Sute de persoane au cazut in raul Macchu din orașul Morbi. Imagini dramatice aparute pe rețele sociale arata oameni agațați cu disperare de podul parțial scufundat,…

- O alta tragedie s-a intamplat in Asia, dupa cea de la Seul. De aceasta data, cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost grav ranite dupa ce un pod suspendat din statul Gujarat din vestul Indiei s-a prabușit duminica. 400 de oameni se aflau in acel moment pe podul din […] The post Un…

- Cel putin 32 de persoane au murit in India, in surparea unui pod, in statul Gujarat (vest), relateaza BBC News. Sute de persoane cazut in raul Macchu, in localitatea Morbi. Inregistrari video surprind oameni agatati de podul scufundat partial. Presa locala scrie ca peste 400 de persoane se aflau pe…

- Cel puțin 32 de persoane au murit dupa ce un pod - care tocmai fusese reabilitat - s-a prabușit duminica in statul Gujarat din vestul Indiei. Sute de persoane au cazut in raul Macchu din orașul Morbi. Imagini dramatice aparute pe rețele sociale arata oameni agațați cu disperare de podul parțial scufundat,…

- Cel puțin 12 persoane au murit și 2 se aflau in stare critica dupa ce un autobuz a luat foc sambata in orașul Nashik, in statul Maharashtra din vestul Indiei, a declarat un oficial al poliției pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La trei zile dupa ce o avalansa a surprins un grup de elevi ai unui institut local de alpinism, sansele de a-i gasi in viata pe ultimii trei disparuti s-au diminuat vineri, bilantul ajungand la 26 de morti, iar cautarile au fost suspendate din cauza vremii nefavorabile, relateaza AFP. "Am gasit pana…

- Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie in muntii din nordul Indiei, a anuntat miercuri politia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cel putin 15 persoane au murit in India, in inundatii sau alunecari de teren cauzate de muson la poalele Himalayei, anunta sambata autoritatile, relateaza AFP, citat de news.ro.In regiunea Hamipur, revarsari bruste de apa au blocat pe acoperisul unor cladiri 19 persoane.