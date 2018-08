India, armament rusesc. Trump amenință cu sancțiuni Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400.



Congresul american a adoptat in 2017 o lege, sustinuta atat de republicani, cat si de democrati, care impune sanctiuni economice oricarei tari sau entitati care incheie contracte de armament cu intreprinderi rusesti.



La cererea Pentagonului, legea autorizeaza exceptari de la aceste sanctiuni, in ideea de a nu arunca definitiv anumite tari in bratele Rusiei.



Secretarul apararii, Jim Mattis, vrea ca SUA sa poata incepe vanzarea de armament…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

