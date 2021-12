India acuză China că inventează denumiri de locuri într-o regiune de frontieră contestată India reproseaza Chinei ca a inventat denumiri pentru mai multe locuri situate la frontiera litigioasa din Himalaya între cele doua tari, în contextul în care Beijingul încearca sa îsi afirme suveranitatea asupra acestui teritoriu.



Mai multe zone ale acestei frontiere lungi sunt contestate, iar relatiile s-au degradat puternic dupa moartea a cel putin 20 de soldati indieni si patru soldati chinezi în timpul unor confruntari în iunie 2020 asupra uneia dintre portiunile de la granita, între Ladakh si Tibet, relateaza Agerpres.



De la acest…

Sursa articol: hotnews.ro

