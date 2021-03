"Indezirabili": Un lanț de parcuri de vacanță din Marea Britanie le-a interzis angajaților să cazeze irlandezi Un lanț de parcuri de vacanța din Marea Britanie a folosit pâna recent o lista de &"musafiri indezirabili&" pentru a împiedica persoanele cu nume irlandeze sa faca rezervari, a anunțat marți autoritatea pentru combaterea discriminarii din aceasta țara, potrivit Reuters și BBC.



Lista folosita intern de compania Pontins și obținuta de presa a inclus nume întâlnite în Irlanda și în rândul britanicilor cu origini irlandeze precum Doherty, Gallagher, Murphy, Nolan, O'Brien și O'Connell.



Scopul listei era de a împiedica calatorii…

Sursa articol: hotnews.ro

