- Istoricul Armand Gosu a apreciat luni ca este greu de imaginat un scenariu in care sa se produca o schimbare a puterii la Moscova, iar dupa presedintele Vladimir Putin sa urmeze niste democrati. Declaratiile au fost facute in cadrul conferintei "Un an de razboi. Invazia Rusiei in Ucraina", organizata…

- Vizita oficiala in China a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko este prevazuta a avea loc intre 28 februarie si 2 martie, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Beijing, informeaza AFP și Reuters, citate de Agerpres . Ministrul de externe chinez, Qin Gang, i-a impartasit omologului sau belarus…

- Exporturile realizate de Gazprom, unul dintre cei mai mari contribuabili ai Rusiei, s-au redus dupa ce ”operatiunea militara speciala” a presedintelui Vladimir Putin in Ucraina a declansat sanctiuni occidentale si pe masura ce unele livrari de gaze catre Europa ale Rusia au scazut. Potrivit calculelor…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider.

- Santierele Navale ale Amiralitatii, cu sediul in portul vestic Sankt Petersburg, anunta intr-un comunicat decesul lui Alexander Buzakov. Acesta ocupa postul din august 2012, relateaza Agerpres care citeaza Reuters.Potrivit comunicatului, publicat pe site-ul societatii, principala sa realizare a fost…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- SUA vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 275 de milioane de dolari si destinat in principal consolidarii apararii antiaeriene, mai ales impotriva dronelor, a anuntat vineri John Kirby, purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP. Kirby a precizat ca SUA vor mai oferi de asemenea…