- Arhiepiscopia Sucevei și Raduților anunța ca avand in vedere lucrarile de modernizare a parcarii de pe latura dreapta a ansamblului monahal demarate de Primaria Municipiului Suceava, incepand de luni, 28 august 2023, aceasta va fi inchisa temporar. ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și va mulțumim…

- In dupa-amiaza zilei de 20 august 2023, dupa slujirea Sfintei Liturghii la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopala, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și parintele Eftimie…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, lamurește intrebarea adresata de o enoriașa daca o persoana care moare fara a se boteza iși pierde șansa la mantuire. ”Daca o persoana nebotezata are un caracter creștin ortodox, crede in Dumnezeu și in invațatura Bisericii și savarșește toate cele spre…

- Joi, 27 iulie 2023, in ziua de praznuire a Sfantului Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare in sobor de preoti si diaconi cu fostii colegi…

- Cu binecuvantarea lui Dumnezeu și prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in dupa-amiaza zilei de duminica, 23 iulie 2023, racla care adapostește moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava a poposit pentru cateva ore in…

- Duminica a IV-a dupa Rusalii, 2 iulie 2023, cand Biserica Ortodoxa face pomenirea Așezarii veșmantului Nascatoarei de Dumnezeu in Biserica Vlaherne și se citește pericopa evanghelica despre vindecarea slugii sutașului (Matei 8, 5-13), a fost totodata prilej de aducere aminte de inaintași, prin praznuirea…

- Zilele dedicate anul acesta sarbatorii Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava s-au incheiat duminica, 25 iunie, cu Taina Sfantului Maslu, slujba savarșita pentru primirea harului vindecarii trupești și sufletești, precum și pentru dobandirea iertarii pacatelor. La ceas de vecernie, la Manastirea „Sfantul…

- Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” imbraca in perioada 22-25 iunie veșminte de sarbatoare, cu prilejul cinstirii ocrotitorului ei. Praznuirea Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou este de secole un moment de mare bucurie pentru credincioșii de pe aceste meleaguri și nu numai. Anul acesta,…