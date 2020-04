Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat Legea privind recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiunile medicale impotriva COVID-19. Astfel, cei din linia intai vor beneficia de un spor de pana la 30%, calculat la salariul de baza. In județul Bacau este vorba de circa 800 de cadre medicale, pentru…

- Camera Deputaților a votat Legea privind recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiunile medicale impotriva COVID-19, un pachet de masuri pentru personalul medical din spitale și structurile de urgența care executa, conduce sau coordoneaza misiuni și sarcini de serviciu in condiții…

- Parintii vor beneficia de zile libere pentru a sta acasa și supraveghea copiii in situatia inchiderii temporare a scolilor in situații extreme. “Camera Deputaților (decizionala) a adoptat azi in procedura de urgența proiectul de lege pe care l-am susținut inca din martie 2019. Solicit președintelui…

- PNL Bacau anunța ca va ataca in contencios administrativ hotararea prin care Consiliul Județean a aprobat bugetul pe 2020. Liberalii acuza, prin intermediul unui comunicat de presa, Consiliul Județean Bacau ca s-ar face vinovat de un abuz fara precedent, pentru ca ar fi refuzat premeditat sa valideze…

- Doua conferințe de presa anunțate in dimineața zilei de vineri, 7 februarie, s-au transformat intr-un razboi pe fața intre actuala putere – PNL și opoziție – PSD. Conferința PNL, susținuta de deputat Ionel Palar, președintele PNL Bacau, și de deputat Tudorița Lungu, anunța „teme de interes local și…

- Grupele mari ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Bacau, insoțiți de educatoarele Dorina Zota, Bernadeta Moreanu, Cornelia Apostu și Marinela Rotaru, au avut parte de o activitate deosebita. In cadrul proiectului tematic „Prietenii noștri”, in prima saptamana preșcolarii patrund in lumea animalelor…

- Jam Appeal este un call center aparut in 2016, in Bacau, fiind ruda mai tanara a firmei similare care funcționeaza de mult timp in Italia. Afacerea aparține unor italieni, Monica Terraneo și Jacopo Loris, care au crezut in capacitațile de excepție ale romanilor, in general, dar, in special, ale celor…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacau a inceput campania de acțiuni dedicate sarbatoririi, pe 2 februarie, a Zilei Mondiale a Zonelor Umede 2020. Campania se va incheia pe 6 februarie. Tema dedicata celebrarii Zilei Mondiale a Zonelor Umede este, in acest an, „Zonele umede și biodiversitatea”.…