- Decizie surpriza a Tribunalului Timiș in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – a fost respinsa cererea DIICOT de prelungire a arestului la domiciliu pentru cei șapte inculpați care aveau aceasta masura preventiva. Asta in condițiile in care Lucian Boncu…

- Doi martori au venit, astazi, la termenul de judecata in dosarul trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu, sub escorta jandarmilor dupa ce Tribunalul Timiș a emis pe numele acestora mandate de aducere pentru ca nu s-au prezentat cand au fost citați. Ambii martori au fost…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea de rearestare a interlopului Radu Novac, zis „Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Novac este sub control judiciar in acest dosar și mai este judecat și la București intr-un alt dosar de trafic de cocaina, in care…

- Tribunalul Timiș l-a audiat, astazi, la solicitarea lui Lucian Boncu, in aparare, pe Milorad Mladenovici, zis ”Bosanaț” condamnat la 16 ani și șase luni intr-un dosar de trafic internațional de cocaina in care Radu Novac, zis ”Jack” a fost ”sifonat” de liderul interlop. Mladenovici a declarat in fața…

- In urma celor 16 percheziții domiciliare, efectuate de in ziua de 02 noiembrie a.c., pe raza municipiului Bucuresti și a judetelor Arges, Ialomita, Ilfov și Buzau, polițiștii argeșeni au descoperit și ridicat aproximativ 1.000 de kilograme de tutun, peste 10.000 de euro, 4 masini de tocat, butoaie cu…

- Primul termen de judecata la Tribunalul Timiș in dosarul sechestrarii unui barbat in clubului de jocuri de noroc Champion’s din Timișoara de catre membri ai gruparii conduse de Lucian Boncu a fost unul care a durat mai bine de patru ore. Niciunul dintre inculpați – Lucian Boncu, Ion Stepanescu, Paul…

- Curtea de Apel Timișoara a decis, astazi, sa-i inlocuiasca liderului interlop Lucian Boncu masura arestarii preventive cu cea a arestului la domiciliu, in dosarul traficului de cocaina. Este pentru a doua oara cand lui Boncu ii este inlocuita masura cea mai dura, fiind rearestat dupa ce a incalcat obligațiile…

- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…