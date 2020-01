Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ca fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, sa primeasca inapoi banii si lingourile de aur depuse drept cautiune la DNA, in dosarul in care este judec...

- Instanta suprema a judecat vineri contestatia lui Sebastian Vladescu impotriva deciziei judecatorului de camera preliminara de la instanta suprema care a stabilit ca suma de un milion de euro depusa drept cautiune la DNA ramane in continuare in custodia statului.Citeste si: LOVITURA FRONTALA…

- Procurorii DNA au trimis recent instanței supreme dosarul de mare corupție al fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, pentru doua fapte de luare de mita și pentru o fapta de trafic de influența.STIRIPESURSE va prezenta in exclusivitate detaliile neștiute ale acestui caz, de la…

- STIRIPESURSE continua prezentarea culiselor mega-dosarului de coruptie al fostului ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, in care vor fi judecati alaturi de acesta si fostul deputat Cristian Boureanu, cumnatul lui Mircea Geoana dar si o apropiata a acestora.Astfel pana la acest moment…

- Fostul deputat Cristian Boureanu are 1.684.795 de euro in doua conturii deschise la o banca din Marea Britanie. Unul dintre conturi a fost deschis pe numele unei firme controlate de fostul deputat, iar altul este chiar in numele sau. Procurorii DNA au indisponibilizat acesti bani in cadrul…

- Fostul parlamentar Cristian Boureanu este așteptat, miercuri, la DNA, informeaza Realitatea Plus.Ancheta reabilitarii caii ferate București-Constanța, in care protagoniști sunt Sebastian Vladescu, fost ministru al Finanțelor, și Cristian Boureanu, fost parlamentar, se apropie de final.…