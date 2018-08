Stiri pe aceeasi tema

- Interdicția va face ca locuințele sa fie mai accesibile pentru localnici iar oferta de case va crește, susține David Parker, care deține mai multe portofolii in executiv, inclusiv cel pentru dezvoltare economica. ”Noi credem ca pieța caselor și fermelor din Noua Zeelanda ar trebui sa fie decisa de cumparatorii…

- Achiziționarea unei proprietați in Noua Zeelanda a devenit mult mai dificila pentru mulți oameni, in condițiile in care Parlamentul a adoptat o lege care interzice strainilor sa cumpere locuințe intre granițele țarii, scrie CNN Money. Decizia a fost luată, spun autoritățile, pentru a…

- Noua Zeelanda se alatura unui numar din ce in ce mai mare de state care elimina treptat utilizarea pungilor de plastic de unica folosinta, a anuntat vineri guvernul acestei tari. "Eliminam treptat pungile de plastic de unica folosinta pentru o mai buna grija fata de mediul nostru inconjurator si pentru…

- Tehnicianul cu pachetul de inaintare al echipei de rugby CSM Bucuresti, georgianul Lasa Tavartkiladze, participa, timp de 15 zile, la ''Cursurile de inalta performanta in antrenorat'', care au loc in Noua Zeelanda, la puternicul club Crusaders, scrie site-ul formatiei bucurestene. La…

- Echipa de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala, a invins XV-le Frantei cu scorul de 49-14, sambata la Dunedin, in al treilea meci test disputat intre cele doua natiuni, relateaza AFP. All Blacks au marcat 7 eseuri in ultimul meci cu Franta, dupa ce s-au impus categoric si in precedentele confruntari…

- Esquires Coffee, o franciza internaționala de cafenele din Noua Zeelanda, deschide oficial primul coffee shop in Bucuresti, a anunțat compania. Noul coffee shop din complexul comercial Veranda Mall din Bucureşti este primul dintr-o rețea planificată de 25 de magazine care urmează…

- Noua Zeelanda introduce o taxa pentru turiștii straini a caror numar a crescut considerabil in ultima perioada, anunța presa internaționala. Autoritațile neozeelandeze au anunțat ca banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii. Numarul turiștilor care viziteaza Noua Zeelanda a ajuns la 3,8…

- In ultimii trei ani, numarul de vizitatori straini a crescut cu aproape 30%, ajungand la 3,8 milioane de turisti in perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, adica aproape cat intreaga populatie a țarii. Autorităţile din Noua Zeelandă au anunţat vineri că vor introduce o taxă…