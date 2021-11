Incredibil: Un tată din Roman și-a înjunghiat bebelușele gemene de doar două luni Un barbat din Roman a facut, in aceasta dimineața, un gest ieșit din comun: și-a injunghiat copiii, doua fetițe gemene de doar doua luni și pe mama acestora. Una dintre fetițe a murit. Barbatul de 38 de ani și-a injunghiat, de dimineața, fetițele gemene de doar doua luni. Totodata, a taiat-o și pe mama acestora. Singurul care a scapat teafar a fost cel de-al treilea copil al familiei, un baiețel de noua ani. In jurul orei 7.30, baiețelul de noua ani a ieșit in fuga in fața blocului, cerand disperat ajutor. Vecinii au sunat imediat la 112. La fața locului au venit polițiștii și Ambulanța. Au gasit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Roman, județul Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a injunghiat soția, dar și cele doua fiice gemene de doar doua luni. Din nefericire, unul dintre bebeluși nu a rezistat și s-a stins din viața, chiar la spital. Totodata, cea de-a doua fetița a fost transportata…

- Bebelusul in varsta de doua luni transportat in aceasta dimineata cu ajutorul elicopterului Smurd de la Roman la Iasi se afla in stare stabila. Copilul a fost injunghiat de propriul tata in urma unei altercatii intre parinti. Fortele de ordine ajunse la fata locului, au trebui sa sparga usa imobilului…

- Caz socant in judetul Neamt O crima socanta a avut loc sambata dimineata, 6 noiembrie 2021, in municipiul Roman din judetul Neamt.Un barbat si ar fi injunghiat sotia si fiicele gemene in varsta de 2 luni si jumatate.Potrivit stiri neamt.ro, tragedia s ar fi desfasurat azi dimineata, in jurul orei 8:00,…

- Soferii de autobuze din cadrul Companiei de Transport Public (CTP) Iasi au pornit, marti dimineata, o greva spontana, principala cerere fiind cresterea salariilor pana la 4.000 de lei pe luna. In municipiul Iasi, marti dimineața circulau doar tramvaiele, autobuzele fiind parcate in curtea companiei…

- Medicul Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat, marti, ca in UPU de la Spitalul “Sfantul Spiridon” sunt tratati 20 de pacienti cu forme severe de COVID care necesita internare la ATI. Acestia nu pot fi dirijati catre spitalele din Iasi, intrucat nu mai exista locuri libere. Un bolnav…

- O fetita in varsta de un an si o luna a fost preluata in stare grava, vineri noaptea, de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce a fost gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. “Ambulanta a fost solicitata la Zorleni pentru o fetita in varsta de un an si…

- Ambulanța a fost solicitata la Zorleni, vineri seara, pentru o fetița in varsta de un an și o luna gasita de familie inecata cu capul intr-o galeata cu apa, anunța realitateadevaslui.net .Familia a primit indicații de resuscitare prin telefon iar la fața locului a fost trimisa o ambulanța C2 din Barlad…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au fost transportate in stare grava la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, au informat, duminica, reprezentantii ISU. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca accidentul…