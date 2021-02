Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Acționarilor de la SC CONPET SA Ploiești a decis ieri ca actualul director general adjunct 2 Dorin Tudora sa fie noul director general al companiei, urmand ca vineri, 05.02.2021, Consiliul de Administrație sa-l numeasca in condițiile stipulate de guvernarea corporativa. CONPET…

- De cand au venit la butoane, miniștrii USR Plus au declanșat o lupta acerba impotriva colegilor lor liberali din coaliția de guvernare, pe care ii dau jos de peste tot. Iar ministrul Transporturilor, Catalin Drula nu face excepție. Chiar astazi ministrul Drula l-a aruncat peste bord pe Directorul General…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul pensiilor,…

- Paul Anton (29 de ani), unul dintre liderii lui Dinamo, a vorbit in ajunul Craciunului despre situația financiara dezastruoasa din Ștefan cel Mare. Anton, care e unul dintre preferații fanilor, ii reproșeaza patronului Pablo Cortacero ca nu i-a anunțat pe jucatori ca iși va face apariția in Romania…

- Coșul de cumparaturi este printre principalele obiecte prin care se raspandește coronavirusul. Chiar daca ne-a intrat in reflex sa evitam suprafețele atinse de mulți oameni, coșul de cumparaturi ramane un obiect pe care nu-l putem evita atunci cant mergem la cumparaturi. In județul Argeș s-a luat decizia…

- Varianta redeschiderii noului an școlar din februarie, odata cul al doilea trimestru, este incerta și ar putea fi lamurita doar de evoluția epidemiologica, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. Acesta nu a confirmat dar nici nu a infirmat astfel informația lansata in spațiul public de un oficial din…

