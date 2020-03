Incredibil! O senatoare PNL anunţă că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID-19 unui parlamentar PSD Izolarea din cauza coronavirusului naste monstrii. "Ieri m-am autoizolat la domiciliu, deoarece am luat contact cu un coleg senator venit la Parlament cu Covid-19 dupa el. In citeva zile voi afla rezultatele testelor. Nu-i deloc placut sa stai inchis in casa 14 zile, cand munca ta presupune relația cu oamenii, dar este un act de responsabilitate fața de semeni, fața de sanatatea lor, nemaivorbind de faptul ca, atunci cand nu procedezi astfel, te plasezi in afara legii. Cand am citit declarația dlui Laurențiu Nistor, m-am gandit ca, daca testul meu la coronavirus ar ieși pozitiv, inainte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

