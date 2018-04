Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Judetean Constanta organizeaza o intalnire de lucru organizata in parteneriat cu Ministerul Turismului, in data de 23.04.2018, orele 12:00, la Sala Ovala a Institutiei Prefectului Judetul Constanta, Bd. Tomis nr. 51, Constanta, pe tema deschiderii sezonului estival 2018.La eveniment,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat un ordin prin care le permite dezvoltatorilor sa construiasca pensiuni in Delta Dunarii chiar si pe terenuri de numai 200 de metri, in conditiile in care, pana acum, acestia putea construi doar daca aveau cel putin 1.000 de metri de teren. "Noua…

- Prin ordin de ministru, Bogdan Trif, Ministrul Turismului, a venit in intampinarea celor care isi doresc sa investeasca si sa dezvolte zona Deltei Dunarii.Noul act normativ special dedicat investitorilor in turismul din Delta faciliteaza constructia de pensiuni agroturistice si implicit accesarea de…

- Delta se admira cel mai bine din luntrea lipoveneasca, cu vasle, ca zgomotul motorului sa nu sperie pasarile migratoare, abia intoarse din lunga calatorie de peste mari si tari. Delta revine la viața și peisajele sunt pur și simplu spectaculoase. Gabi Buican este indragostit iremediabil de cel mai…

- Autoritațile din Tulcea impreuna cu cele din Ucraina monitorizeaza doua mine din Al Doilea Razboi Mondial care plutesc in apele Deltei Dunarii. Una dintre mine s-a fixat pe partea ucraineana, cealalta pe...

- Cooperarea dintre Republica Moldova si Romania in domeniul turismului si perspectivele de realizare a unor proiecte comune care ar impulsiona dezvoltarea acestei ramuri in ambele tari au fost analizate ieri, 30 martie, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu ministrul Turismului al Romaniei,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, s a aflat miercuri, 21 martie, intr o vizita de lucru la Tulcea. Cu acest prilej, la sala "Mihail Kogalniceanu" a Consiliului Judetean a avut loc o intalnire oficiala in cadrul careia a fost abordata problematica practicarii turismului in judetul Tulcea, cu…

- Portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica www.romania.travel http: www.romania.travel a redevenit activ incepand de astazi, potrivit ministerului Turismului.Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a dispus identificarea de urgenta in Ministerul Turismului a masurilor legale pentru…