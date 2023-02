Un deputat al partidului "Slujitorului Poporului" a subliniat ca Rada Suprema va vota legea prin care se va interzice Biserica Ortodoxa Ucraineana in viitorul apropiat. Reprezentantul Președintelui ucrainean in Rada Suprema Fedir Venislavski a spus intr-un interviu acordat canalului TV "RBC-Ucraina" ca parlamentarii vor vota in curand legea care va interzice Biserica Ortodoxa Ucraineana.