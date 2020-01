Stiri pe aceeasi tema

- Medicamente folosite in special pentru tratarea virusului HIV și SIDA sunt utilizate de autoritațile chineze pentru tratarea pacienților din Wuhan care au fost infectați cu coronavirus, a anunțat Comisia pentru Sanatate din Wuhan intr-un comunicat, relateaza CNN, potrivit Mediafax.Trei spitale…

- Bilanțul morților in cazul virusului ucigaș a ajuns sambata, 25 ianuarie, la 41. Printre cei decedați se numara și un doctor de 62 de ani, care s-a stins din viața in timp ce trata pacienții. Medicul a fost și el infectat cu coronavirus.

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, zeci de buldozere pregateau terenul pe care se va ridica spitalul, in acest oras cu 11 milioane de locuitori aflat in centrul epidemiei. Constructia ar urma sa fie gata intr-un ritm record pentru acest spital de 25.000 de metri patrati si cu o capacitate…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

- Deputatul PMP de Iasi, Petru Movila, membru in Comisia de Sanatate, a declarat, pentru postul nostru de radio ca in urma unei discutii cu Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si cu presedintele UNIFARM, Adrian Ionel, s-a stabilit ca, incepand de astazi, vor fi livrate medicamentele pentru tratarea…