Incredibil! Cîțu se laudă cu creșteri comparate cu perioada de lockdown Economia duduie și puterea de cumparare crește, ne tot spune premierul Florin Cițu, aruncandu-ne in fața statisticile INS. Insa, in mod deliberat, șeful Guvernului omite sa specifice ca așa-zisele creșteri și duduieli sunt comparate cu lunile de lockdown, cand aproape totul era inchis. Premierul Florin Cițu ori citește doar prima propoziție din comunicatul Institutului Național […] The post Incredibil! Cițu se lauda cu creșteri comparate cu perioada de lockdown first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

