Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu e pregatit sa faca o investiție de sute de mii de euro intr-un hotel de pe litoralul romanesc, scrie Cancan. Pana atunci, cantarețul e preocupat de afacerile pe care le are, garsonierele de inchiriat, dar și de angajații lor, carora a dezvaluit ce salarii le ofera. In urma cu ani de…

- Mai multe imagini cu Maria Ciobanu de cand era tanara s-au viralizat. O buna parte din internauți au intampinat dificultați in a o identifica. Cum arata cantareața de muzica populara in tinerețe? Maria Ciobanu, de nerecunoscut in tinerețe Maria Ciobanu este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de…

- PARADOX… Vasluianca in varsta de 28 de ani, care a intrat in urma cu mai puțin de o luna in emisiunea Mireasa de la Antena 1, a fost astazi eliminata din competiție. Publicul a fost cel care a decis, insa propunerea a venit din partea mamelor baieților aflați in reality-show. Bianca Manolache, deși…

- Daca esti potrivit sa fii cantaret depinde si de tine, de munca pe care esti dispus sa o depui pentru a cuceri publicul si scena. BerbecIncapatanarea ta iti poate fi de folos intr-o cariera de cantaret. Chiar daca nu ai un talent iesit din comun, esti dispus sa depui toate eforturile necesare pentru…

- Cel mai bun dirijor din Romania vine la Alba Iulia la Festivalul Folcloric TINEREȚE: Ovidiu Barteș, una dintre cele mai bune voci din folclorul și muzica populara romaneasca Cel mai bun dirijor din Romania vine la Alba Iulia la Festivalul Folcloric TINEREȚE. Ovidiu Barteș spune: Oana Bozga-Pintea este…

- La data de 18 spre 19 august 2023, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 333 2003, la operatorii economici din statiunea Costinesti cluburi . La data de 18 spre 19 august 2023, politisti din cadrul Serviciului Ordine…

- Politistii de imigrari din Mures au desfasurat in data de 3 august 2023, o actiune in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, pe raza de competenta, scopul fiind prevenirea si combaterea sederii ilegale si a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul tarii…