Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Se intoarce canicula. Temperaturile ”sar” de 8 la 30 de grade Celsius Se intoarce canicula. Temperaturile ”sar” de 8 la 30 de grade Celsius Se pare ca inca nu am scapat de canicula. Dupa o perioada de temperaturi destul de joase, vom avea parte iar de canicula in anumite zone ale țarii.…

- Diva (Oana Zavoranu) il face gelos pe Bobi (Conrad Mericoffer), dupa ce il primește in casa pe Rapha (Damian Draghici). Barbatul ii cere partenerei lui o demonstrație incredibila de iubire.

- Neymar si-a angajat prieteni! Este dezvaluirea incredibila aparuta in tabloidul britanic The Sun. Englezii au aflat ca starul brazilian ii remunereaza pe "tovarasii" sai cu sume impresionante, scrie sport.ro.Potrivit The Sun, Neymar are un grup de prieteni alaturi de care petrece si participa…

- La cei 83 de ani ai sai, bunica Sofia, cea mai in varsta angajata a Inspectoratului Scolar Gorj, a decis sa revina la lucru, dupa vacanta. Sofia Chitoran, angajata ca femeie de serviciu la gradinita din localitatea Leurda, a obtinut avizul medicilor, iar in luna octombrie va face un nou control. https://www.gandul.info/stiri/desi-are-83-de-ani-abia-asteapta-sa-inceapa-munca-bunica-sofia-se-intoarce-la-gradinita-sunt-nerabdatoare-astept-sa-vina-copiii-18374269

- Dupa degringolada din anul scolar 2018-2019, cand Programul pentru Scoli - adaptarea actuala a mai vechiului program cunoscut sub numele popular „Cornul si laptele" - s-a desfasurat cu dificultate in unele scoli din judet, iar in altele, deloc, Consiliul Judetean incearca sa reinstaureze gustarea din…

- Proprietarul animalelor ucise de urs la Fitionești nu va primi despagubiri pentru ca nu a raportat la timp atacul animalelor și nu pot fi prezentate dovezi asupra pagubelor produse de urs, ne-au spus reprezentanții instituțiilor care au verificat sesizarea. Verificarile efectuate la Fitionești de Agenția…

- Este știrea momentului din televiziune: Simona Gherghe nu se mai intoarce la carma emisiunii „Acces direct” de la Antena 1, pe care o prezinta din 2010. In urma cu o saptamana, Simona Gherghe a anunțat in platoul emisiunii ”Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, ca nu știe cand se va intorce și in ce formula.…