- CHIȘINAU, 8 sept - Sputnik. Se pare ca temperaturile caniculare bat in retragere. Dupa ce ieri am avut maxime de 32 de grade, astazi mercurul din termometre nu va urca mai sus de 27 de grade. Și asta in sudul țarii. In centrul republicii termmetrele vor indica pana la 26 de grade Celsius,…

- CHIȘINAU, 16 aug - Sputnik. Sunt posibile ploi slabe in regiunea de nord duminica, 16 august. Meteorologii prognozeaza maxime termice ale aerului comparabile cu cele de sambata: +25..+28 de grade Celsius in nord, +26..+29 de grade in centru și +27..+30 de grade in sud. Vantul va fi mai slab…

- CHIȘINAU, 11 aug – Sputnik. Pentru marți, 11 august, meteorologii anunța maxime termice ale aerului de +28..+31 de grade Celsius in regiunea de nord, +29..+32 de grade in centru și +30..+33 de grade in sud. Vantul va sufla din nord, cu o viteza de 2-7 metri pe secunda. Presiunea atmosferica…

- CHIȘINAU, 3 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vom avea temperaturi ridicate. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 26 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla sud-est. In centru, maximele vor fi de 29 de grade, iar la sud termometrele vor…

- CHIȘINAU, 30 iul - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vremea va fi deosebit de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 27 și 31 de grade. La fel, aici vor cadea precipitații cu descarcari electrice. In centru maximele vor fi de 36 de grade, iar la sud termometrele…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Pentru vineri, 17 iulie, meteorologii anunța ploi slabe. Pe parcursul zilei, se va incalzi pana la 25..28 de grade Celsius in nord, 26..29 de grade in centru și 27..30 de grade in sud. Vantul va sufla din direcția sud, cu o viteza de pana la 5 metri pe secunda. Vineri…

- CHIȘINAU, 16 iul – Sputnik. Joi, 16 iulie, se va incalzi pana la cel mult 27 de grade Celsius in nord, 28 de grade in centru și 29 de grade in regiunea de sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Nu sunt prognozate ploi. Vantul va sufla dinspre sud, cu o viteza de pana la 6 metri pe secunda.…

- CHIȘINAU, 5 iul - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi temperaturi ridicate de pana la 32 de grade. In regiunea de nord și centru a țarii va ploua cu descarcari electrice. © Sputnik / Алексей ФилипповO zi cu arșița cumplita, dar intr-o regiune va ploua: Prognoza meteo pentru 4-10 iulie…