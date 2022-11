INCREDIBIL ANRE n-a primit toate facturile la curent electric de patru luni La Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE, factura de curent electric a fost anul trecut de circa 20.000 de euro, dar anul acesta, o mare parte din facturi sunt intarziate cu patru luni de zile. ANRE: ”Nu am primit toate facturile pentru lunile august, septembrie si octombrie 2022” Jandarmul numarul unu al energiei electrice, ANRE, n-ar trebui sa aiba probleme cu achitarea lunara a facturilor la curent electric, dar realitatea este cu totul alta. PUTEREA a solicitat in aceasta saptamana președintelului ANRE, Dumitru Chirița, sa precizeze care a fost valoarea facturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat miercuri primele amenzi aplicate ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica și a acțiunilor de control la principalii furnizori de energie electrica. Acțiunile de control au avut ca…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat miercuri primele amenzi ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica și a acțiunilor de control la principalii furnizori de energie electrica.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sancționat cu amenzi totale de 380.000 de lei cei mai mari furnizori de energie electrica din Romania pentru neemiterea la timp a facturilor, conform unui comunicat remis miercuri de instituție. Electrica Furnizare a fost sancționata…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a amendat mai multi furnizorii de energie electrica pentru emiterea cu intarziere a facturilor.Furnizorii de energie electrica au fost amendati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 380.000 de lei, pentru emiterea…

- Una dintre componentele facturii de energie electrica, și anume contribuția pentru cogenerare, scade foarte mult. Scaderea va produce efect in facturi incepand cu aceasta luna. Facturi mai mici la energie electrica din noiembrie. Anuntul oficial de la ANRE Facturile la energie electrica vor scadea din…

- Deputatul Ioan Balan cere lamuriri de la președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei, Dumitru Chirița, privind intarzierile mari in emiterea facturilor la energie care pot duce la facturarea clienților la tarife majorate. Balan vrea sa știe ce masuri au fost dispuse astfel…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat decontarea sumei de peste 5,997 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor.

- In aceasta luna expira mandatul lui Dumitru Chirița de președinte al ANRE, iar șansele sa mai obțina un nou mandat sunt aproape zero și deja PSD a pregatit un inlocuitor al acestuia. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari șanse pentru șefia Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE…