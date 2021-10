Trei agentii de spionaj din Marea Britanie au incheiat un contract cu AWS, divizia de cloud computing a Amazon, pentru a gazdui materiale clasificate. Toae acestea in cadrul unui acord menit sa stimuleze utilizarea analizei de date si a inteligentei artificiale pentru spionaj, potrivit Financial Times. Jeremy Fleming, directorul GCHQ, a declarat anterior ca utilizarea inteligentei artificiale se va afla “in centrul” transformarii agentiei sale pentru a mentine tara in siguranta, in timp ce spionajul trece in era digitala. Noul serviciu cloud – conceput pentru a gazdui in siguranta informatii strict…