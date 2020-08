Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in Baia Mare. Evenimentul de trafic s-a petrecut pe Bulevardul București, aproape de intersecția cu Unirii. Pentru cateva minute, traficul a fost ingreunat. Din primele informații, nu a rezultat nici o victima. Source

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Baia Mare pentru savarsirea infracțiunii de distrugere. In aceasta dimineața, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Sambata seara, in jurul orei 23:00, un accident auto a avut loc pe DN 1C, aproape de „Doua veverițe” in afara localitații Satu Lung. Traficul a fost ingreunat pentru minute bune, dar din primele informații, impactul nu a fost unul puternic, ne-rezultand nici o victima. Source

- Bulevardele situate la intrarea in municipiu se transforma in adevarate piste de viteza pentru tinerii dornici de adrenalina. Pe adresa redactiei eMaramures.ro, un cititor a trimis o filmare facuta noptile trecute pe Bulevardul Independentei. Potrivit cititorului, doua masini, un Audi a6 3.0 și un BMW…

- Miercuri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Biroul Urmariri, in urma desfașurarii activitaților specifice de urmarire au identificat un barbat de 39 de ani din Baia Mare care poseda mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Franța pentru savarșirea infracțiunii…

- Traficul pe Valea Oltului a fost blocat luni dimineața in zona localitații Boița, județul Sibiu, din cauza unui TIR rasturnat pe carosabil. Potrivit Poliției, șoferul autotrenului, un barbat de 45 de ani din Baia Mare, a consumat alcool inainte sa circule cu autotrenul pe drumurile naționale. ”Sensul…

- In seara de joi, 4 iunie, la ora 20.27, Politia orasului Borsa a fost sesizata prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe strada Al. I. Cuza din oras s-a produs un accident de circulatie, iar unul dintre soferi a parasit locul faptei. Politistii deplasati la fata locului au stabilit ca…

- Duminica, 31 mai, pe DN 18 B a avut loc un grav accident de circulație. In urma unui impact frontal in zona unei fabrici din zona, traficul este blocat. Nu se cunosc informații despre starea victimelor. Vom reveni! Source