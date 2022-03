INCONȘTIENȚĂ! S-au dat cu tancurile pe la Cernobîl iar acum sunt în spital! Radiați Mai multe autobuze cu soldati rusi care ar fi fost expusi radiatiilor in zona din jurul centralei nucleare de la Cernobil ar fi ajuns la un spital din Belarus, scrie presa ucraineana. Potrivit Visegrad 24, care citeaza agentia ucraineana de presa Unian, sapte autobuze cu soldati rusi care ar avea sindromul iradierii acute ar fi ajuns la un spital din Belarus. Si publicatia Reuters a scris, marti, citand surse din randul unor lucratori din zona, ca soldatii rusi care au capturat zona din jurul centralei nucleare de la Cernobil ar fi trecut cu blindatele printr-o zona extrem de toxica numita „Padurea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Visegrad 24, care citeaza agenția ucraineana de presa Unian, ar fi ajuns la un spital din Belarus 7 autobuze cu soldați ruși care ar avea sindromul iradierii acute.Reuters a scris, marți, citand surse din randul unor lucratori din zona, ca soldații ruși care au capturat zona din jurul centralei…

- "Deocamdata nu exista cazuri de firme care au astfel de probleme. Dar vor fi probabil cazuri in care societati comerciale, ati vazut cazul TMK, in care ne-am implicat si am intervenit sa isi poate lua salariile, daca intervine vreo problema pe lantul de aprovizionare si nu mai au materie prima, cu siguranta…

- Soldații ruși au trecut cu vehiculele blindate prin „Padurea Roșie”, cea mai radioactiva zona de la Cernobîl, și au ridicat nori de praf radioactiv, au declarat angajații, potrivit Reuters. Militarii nu au purtat echipament de protecție. Soldații ruși din convoi nu au folosit…

- Fortele ruse au parasit orasul ucrainean Slavutici, in care locuieste personalul centralei nucleare de la Cernobil, dupa ce si-au incheiat misiunea de a-l inspecta, a anuntat primarul Iuri Fomicev, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Civilii vor incepe marți sa paraseasca orașul ucrainean asediat Sumi, in baza unui acord cu Rusia privind crearea unui „coridor umanitar”, a declarat marți vicepremierul ucrainean Iryna Vereșciuk, citata de Reuters . „S-a convenit ca primul convoi sa porneasca la ora 10.00 din orașul Sumi. Convoiul…

- Șeful diplomației din Ucraina, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters, citat de Hotnews . „Rusia trebuie oprita chiar acum. Vedem cum se desfasoara evenimentele”, a spus…

- Poliția franceza a lansat, sambata, gaze lacrimogene asupra demonstranților de pe bulevardul Champs Elysees din Paris, la scurt timp dupa ce un „convoi pentru libertate” care protesteaza impotriva restricțiilor COVID-19 a ajuns in capitala franceza, relateaza Reuters. Mașinile in care se aflau protestatari…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a blocat joi, 13 ianuarie, ca ordinul președintelui Joe Biden care impunea vaccinarea obligatorie anti-COVID sau testarea angajaților din marile companii, permițand in același timp administrației sale sa impuna cerința separata de vaccinare pentru angajații din unitațile…