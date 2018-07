Inconştienţă dincolo de limite: Au fost descoperite vaccinuri contrafăcute Mai multi parinti au manifestat luni la Beijing in fata Ministerului chinez al Sanatatii dupa un scandal privind vaccinuri necorespunzatoare, astfel de proteste fiind extrem de rare in China, relateaza AFP. Manifestantii s-au instalat in fata gardurilor Ministerului Sanatatii, purtand banderole prin care cereau sanctiuni pentru vinovatii de acest scandal care a izbucnit la mijlocul lunii iulie. Conform unor inregistrari video publicate pe retelele de socializare, manifestatii au scandat "Este nevoie de o lege privind vaccinurile". O jurnalista a AFP care a mers la fata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

