"Încleștarea pe viață și pe moarte" din filialele USR și PLUS. Tudorache: Nu sunt destule funcții pentru toți? Neînțelegerile dintre filialele USR și PLUS pe tema stabilirii candidaților la prezidențiale nu ramân fara ecou la centru, Dragoș Tudorache, președintele executiv al partidului condus de Cioloș, transmițând un mesaj dur catre teritoriu.



&"​Ma uit la negocierile pentru locale și încerc sa accept încleștarea pe viața și pe moarte din unele filiale. Oameni demni de tot respectul s-au lasat prizonierii unor lupte marunte. Fiecare încearca sa dovedeasca celuilalt ca e mai bun și ca merita mai mult. Și cu avantajul minimei distanțe încep sa ma întreb… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

