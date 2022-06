Stiri pe aceeasi tema

- Multiplu campion de Grand Slam, Horia Tecau va disputa vineri un meci simbolic de inchidere a unei cariere care a stralucit ani buni, aratandu-l drept unul dintre cei mai valoroși și mai iubiți jucatori de dublu din circuit. Horia Tecau iși sarbatorește, vineri seara, la Cluj, cariera in cadrul Sports…

