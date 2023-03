Stiri pe aceeasi tema

- I se reproșeaza președintelui Macron ca ”traiește pe Luna” Din nou cai ferate blocate, trafic perturbat, greve tot mai ample – pentru a noua zi de acțiune impotriva reformarii sistemului de pensii, sindicatele se bizuie pe o puternica mobilizare, mult mai indarjita, dupa intervenția televizata de miercuri…

- Popularitatea președintelui Franței, Emmanuel Macron, a scazut la cel mai mic nivel de la protestele "vestelor galbene" de la inceputul anului 2019, potrivit unui sondaj realizat de Institutul de opinie publica IFOP la comanda ”Journal du dimanche”. 28% dintre respondenții francezi sint mulțumiți de…

- Ziarul francez Le Journal du Dimanche a catalogat drept alarmanta scaderea de popularitate a președintelui Emmanuel Macron, care dupa protestele din jurul reformei pensiilor a scazut sub 30%.Potrivit publicației, decizia președintelui francez și a premierului de a adopta o reforma pentru schimbarea…

- Invitatia adresata presedintelui francez Emmanuel Macron de a vizita Kievul este "inca valabila", iar responsabilii ucraineni spera ca va avea loc in curand, a facut cunoscut marti ambasadorul ucrainean in Franta, Vadim Omelsenko, citat de AFP.

- Rusia l-a criticat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron pentru declaratia sa recenta conform careia doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, acuzandu-l pe seful statului francez de diplomatie duplicitara fata de Kremlin si spunand ca Moscova inca

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor "mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia" ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei, informeaza sambata AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat in favoarea intensificarii sprijinului aliaților pentru Ucraina, in vederea asigurarii unui statut care sa permita Kievului angajarea in "negocieri credibile".

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat in cursul noptii de joi spre vineri, ca avioanele de vanatoare solicitate de Ucraina nu vor putea "in niciun caz" sa fie "livrate in urmatoarele saptamani", adaugand ca prefera arme "mai utile" si