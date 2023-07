Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban a declarat, sambata, la Universitatea de Vara Tusvanyos, ca MAE i-a trimis un document in care transmite „despre ce trebuie sa vorbesc și despre ce nu trebuie sa vorbesc”. „Mi se spune sa nu vorbim despre chestiile delicate, n-am sa vorbesc despre ele”, a mai afirmat acesta.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat sambata la Universitatea Libera de Vara de la Balvanyos, care are loc la Tusnad, ca Romania are un premier nou, ceea ce inseamna ”o noua sansa”, remarcand ca, de cand este prim-ministru, Marcel Ciolacu este al 20-lea premier roman. ”Romania are un premier nou,…

- Peste 5.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista, sambata, la discursul pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, il va sustine la Universitatea de Vara "Tusvanos", de la Baile Tusnad, au precizat pentru AGERPRES organizatorii evenimentului.Zona unde este amplasata scena este ingradita, la…

- Premierul maghiar iși susține tradiționalul discurs anual in tabara de vara a maghiarimii din Harghita.Cateva mii de maghiari din Transilvania și Ungaria asista astazi ca in fiecare an la discursul premierului Viktor Orban de la Universitatea de vara de la Tușnad.Viktor Orban a ajuns miercuri in Romania,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a cerut miercuri interventia fortelor de ordine, dupa ce mai multe organizatii romanesti au anuntat ca vor fi prezente, sambata, la discursul pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, il va sustine la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad.…

- Oliver Das Gupta, jurnalist care lucreaza ca freelancer pentru site-ul german Der Spiegel, dar si pentru cotidianul Der Standard, recunoaste intr-un text publicat in ziarul austriac ca majoritatea migrantilor care intra ilegal in Austria vin prin Ungaria, noteaza Antena3 CNN.Ca sa nu aiba cereri…

- Șeful DSP Ilfov și-ar fi dat demisia, transmite postul de televiziune Digi24. Anunțul oficial urmeaza sa fie facut in jurul orei 14.00, transmite sursa citata.Gestul apare dupa ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca „nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale groazei”.…

- Vicepresedintele Parlamentului European Katarina Barley a declarat ca in institutie este o majoritate enorma pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Katarina Barley a spus, sambata, la o conferinta organizata de PES activists Romania si PSD, ca motivelor invocate de Austria impotriva aderarii…